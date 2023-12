Virginia e Zé Felipe - Reprodução / Instagram

Virginia e Zé Felipe Reprodução / Instagram

Publicado 16/12/2023 20:38

Rio - O casal Virginia e Zé Felipe compartilhou nas redes sociais, neste sábado (16), a mais nova aquisição da família: um carro avaliado em R$ 2 milhões. A publicação deu o que falar, e internautas deixaram suas opiniões sobre a compra.

"Mais uma conquista da nossa família. Toda honra e glória a Deus", escreveram Virginia e Zé. O modelo adquirida é um Cadillac Escalade, na cor preta.

As fotos, em que aparecem o casal, as filhas e a mãe da influenciadora, logo viralizaram nas redes sociais, e internautas brincaram sobre o valor do veículo. "R$ 2 milhões em um carro? Eu não sei nem o que é isso, nunca vi", escreveu um deles. "Eu sou pobre demais para entender o valor dessa foto", respondeu outro. "Achei simples demais, mas já é um começo", brincou um usuário.