Débora Falabella e Adriana Esteves Reprodução / Instagram

Publicado 16/12/2023 16:02 | Atualizado 16/12/2023 16:09

Rio - Após a atriz Débora Falabella, de 44 anos, compartilhar no Instagram, nesta sexta-feira (15), um vídeo em comemoração ao aniversário de 54 anos da amiga, Adriana Esteves, as duas se tornaram um dos assuntos mais falados na web. O motivo de tantos comentários está no sucesso que a dupla fez na novela 'Avenida Brasil', da Rede Globo.

No registro é possível ver as duas juntas em clima descontraído, relembrando os "elogios" trocados entre as rivais da trama de João Emanuel Carneiro, comendo torresmo e dando muita risada. "Você me chamava de peste e eu te chamava de vadia", recordou Débora, arrancando risos da amiga.

"Dia dessa gata, inspiração! Te amo Adri!", escreveu a atriz na legenda da publicação. No vídeo as amigas ainda não deixam de tecer elogios uma à outra.

Internautas logo elogiaram a amizade das atrizes. "Débora Falabella e Adriana Esteves têm a melhor amizade do mundo", escreveu um fã. "Eu quero uma novela com as duas juntas novamente, por favor", afirmou outra. "Maior dupla da teledramaturgia brasileira", disse uma seguidora.