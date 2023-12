Kayky Brito mostra recuperação após acidente - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2023 08:57

Rio - Kayky Brito, de 35 anos, usou as redes sociais, na manhã deste sábado (16), para atualizar os fãs sobre sua recuperação, três meses após ter sido atropelado na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, o ator surgiu se exercitando em uma sessão de fisioterapia, praticando saltos e passando pela bicicleta ergonômica.

O galã foi atropelado enquanto atravessava a Avenida Lucio Costa, entre os postos 6 e 7, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em 2 de setembro deste ano. O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva dirigia o veículo no momento da colisão e foi quem prestou socorro ao artista.

A Polícia Civil concluiu o inquérito do atropelamento e informou que, no momento do acidente, o motorista dirigia a 48km/h, abaixo da velocidade permitida na via, que é de 70km/h. Ainda segundo o delegado Ângelo Lages, da 16ªDP (Barra da Tijuca) responsável pelo caso, o motorista não responderá por crime algum porque ficou comprovado que ele estava dentro do limite de velocidade e não havia ingerido bebida alcóolica.

A polícia solicitou o arquivamento do caso e vai encaminhar o inquérito ao Ministério Público. Uma câmera de segurança do quiosque em que Kayky Brito estava mostrou o exato momento de seu atropelamento. A imagem mostra o ator voltando ao local após guardar um pertence no seu carro, que estava estacionado do outro lado da Avenida Lúcio Costa. Na volta, ele tenta atravessar correndo a pista, na parte da orla, e é atingido por um veículo preto. O atropelamento aconteceu por volta das 0h50 do dia 2 de setembro. O ator atravessou fora da faixa de pedestre, que estava a metros do local do acidente. Kayky estava acompanhado pelo ator Bruno de Luca no momento do acidente.