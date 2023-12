Paolla Oliveira - Reprodução / Internet

Paolla Oliveira Reprodução / Internet

Publicado 16/12/2023 16:39

Rio - A atriz Paolla Oliveira, de 41 anos, utilizou o TikTok para rebater o comentário de uma seguidora, que a aconselhou a fazer dieta. Com bom humor, a artista mostrou que está contente com seu corpo e não se deixa abater com comentários de ódio.

"As pessoas me pedindo para fazer dieta e eu assim:", escreveu Paolla na legenda do vídeo, em que aparece petiscando em uma festa.

Internautas logo encheram o post de comentários, e apoiaram a atriz. "Imagina a pessoa criticar a PAOLLA OLIVEIRA! Por favor, né", disse uma seguidora, "Você é um espetáculo", escreveu outra. "Você não precisa mudar em nada, está linda", afirmou uma usuária.