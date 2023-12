Cauã Reymond e Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Publicado 16/12/2023 17:52

Rio - O apresentador Marcos Mion foi surpreendido no início do programa "Caldeirão", deste sábado (16), da Rede Globo, quando Cauã Reymond e Jojo Todynho deram um selinho no palco. O ator foi um dos convidados do dia, e participou do quadro "TV Teca".

"Êêêê, que coisa boa! É fraterno, é fraterno, não é?", disse Mion, que parou o que estava falando ao ver a cena. "É de irmão", explica Jojo, abraçada ao ator.

Logo depois da brincadeira, o apresentador fez questão de apresentar Cauã, que recebeu aplausos da plateia. "Você é o ator da sua geração. Você é o cara que está escrevendo a sua história para ficar no hall dos maiores de todos os tempos. Inclusive, está arrebentando como o Caio, da novela Terra e Paixão", afirmou Mion.