Publicado 16/12/2023 08:16

Rio - Yasmin Brunet, de 35 anos, está procurando por um novo namorado, após o fim do breve affair que teria tido com MC Daniel, de 25. Na noite desta sexta-feira (16), a atriz foi ao X (antigo Twitter) para desabafar sobre a solteirice e interagiu com os seguidores ao detalhar as qualidades que busca em seu próximo amado.

"Ai, quero um namorado", disse a modelo, ao que uma internauta reagiu: "É fogo, depois passa (risos)". Sincera, a filha de Luiza Brunet confessou: "Passa nada, eu gosto de namorar, prefiro mil vezes do que a vida de solteira".

Em outra postagem, Yasmin descreveu seu par ideal. "Deus, se for da tua vontade, sua filha está pronta para um namorado fofo, carinhoso, atencioso, verdadeiro, fiel, cheiroso", listou ela. "Tatuado não tá mais na lista?", quis saber uma fã. "Tá sim (risos), mas se eu for colocar tudo na lista vai virar um livro", respondeu a famosa.

Yasmin Brunet não assume nenhum relacionamento publicamente desde o fim do casamento com o surfista Gabriel Medina, de 29 anos. Os boatos do romance com MC Daniel tiveram início em outubro deste ano, quando os dois passaram a ser vistos juntos em público. As suspeitas ganharam força quando a filha de Luiz Brunet passou a frequentar festas da família do funkeiro, que terminou o namoro com Mel Maia em agosto.