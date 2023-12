MC Loma fala sobre gravidez no videocast MaterniDelas - Reprodução

Rio - MC Loma desabafou, nesta sexta-feira (15), sobre sua relação com o pai biológico da filha Melanie. A influenciadora participou do videocast "MaterniDelas", comandado por Viih Tube e Tatá Estaniecki, e revelou como se sentiu após o genitor, que não teve a identidade revelada, ter optado por não participar da vida da filha.

"Mirella e Mariely sempre foram comigo, me acompanharam em tudo. Eu lembro que eu ia para as consultas, as meninas ficavam felizes, choravam e eu não estava aceitando. Foi muito doloroso pra mim, descobrir (a gravidez). Eu acho que quando eu estava com uns cinco meses, por aí, foi quando eu comecei a aceitar".

Ao ser questionada por Tatá se essa reação teria sido por causa da falta de apoio do genitor, Loma respondeu: "Acho que foi por não ter esse suporte no começo. Eu não pensava em mim. Eu pensava: 'Meu Deus, Melanie vai crescer, festinha da escola e não vai ter um pai lá presente. Então, eu fui negando por conta disso", afirmou.

"Chegou uma hora que eu tinha que acreditar que eu estava grávida porque só era eu pela minha filha. Foi aí que eu virei uma chavinha na minha cabeça e falei: agora vai ser eu e ela, já que ela não tem o genitor dela aqui", relembrou.

Loma ainda revelou a relação que tinha com o pai biológico da filha e sua surpresa com o fato dele não querer permanecer na vida de Melanie. "Quando eu descobri a gravidez, eu criei uma fanfic na minha cabeça. Eu pensei: 'hoje eu vou falar para ele, a gente vai namorar, casar, criar nossa filha'. Porque eu tinha uma visão dele, ele era um fofo comigo. Eu tinha uma visão de que ele era o melhor pai da vida", começou.

"Eu contei para ele e ele falou: 'e daí?'. Aí ele falou para mim que não pai e que não podia ter filho", relatou Melanie, que complementou revelando que o genitor pediu para fazer um exame de DNA, ainda durante a gestação. Por fim, a influenciadora explicou que percebeu que ele não seria um pai presente e optou por retirá-lo da vida da filha.

