Lívian Aragão se pronuncia após polêmica com discurso sobre produtividadeReprodução

Publicado 15/12/2023 19:47 | Atualizado 15/12/2023 20:01

Rio - Lívian Aragão se pronunciou, nesta sexta-feira (15), após um trecho de um discurso motivacional da artista sobre produtividade viralizar e irritar os internautas. Em seu Instagram, a filha de Renato Aragão ressaltou que o vídeo seria apenas um corte da palestra.

"Oi, pessoal. Viralizou um corte da minha palestra sobre produtividade de uma forma negativa nesses últimos dias. Acredito que as falas que mais repercutiram foram 'o Sol nasce para todo mundo' e 'todo mundo tem 24h no dia' (...) É importantíssimo levarmos em consideração o fato de que esse vídeo é apenas um corte, um fragmento, de uma palestra com um contexto muito maior", escreveu.

A artista, então, ressaltou que tem consciência de seus privilégios. "Eu nasci em uma família que pode me proporcionar bons estudos, oportunidades, amor familiar e tive acesso às informações para que eu pudesse me desenvolver", afirmou.

"Meu intuito da palestra era (e foi) mostrar que todos nós temos sim 24h no nosso dia, mas temos que aprender a administrar nosso tempo (produtividade), ir atrás dos nossos sonhos de maneira objetiva", revelou.

Nos comentários da publicação, Renato Aragão prestou apoio à filha. "Parabéns. Que você continue esta mulher linda e inteligente, fazendo seu trabalho com muita dignidade", escreveu.

Confira o pronunciamento de Lívian completo:

Veja o discurso da artista: