Publicado 15/12/2023 19:33

Rio - André Luiz Frambach compartilhou, nesta sexta-feira (15), que mudou o visual e aderiu um corte inusitado. Noivo de Larissa Manoela, o ator escreveu os dizeres "tenho dona" no cabelo e divertiu os seguidores ao mostrar a novidade.

"Achei tendência", escreveu uma internauta. "Só aceito se for assim", disse outra. Já uma pessoa gostou tanto da ideia que revelou que vai se inspirar no ator. "Vou lançar esse corte no final do ano", afirmou um fã nos comentários.

O visual, porém, parece ter um significado. Na legenda da publicação, André fez mistério: "Quer entender o porque desse cabelo? Então corre para o cinema pra ver 'Tá Escrito - O Filme'. Está lindo demais, e com muita aventura, magia…. Bora! E quem já viu aqui?", questionou o ator, se referindo ao filme que ele e Larissa fazem parte.

