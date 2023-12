Zilu Godoi cancela viagem ao Brasil em meio a polêmica da família Camargo com Graciele Lacerda - Reprodução/Instagram

Zilu Godoi cancela viagem ao Brasil em meio a polêmica da família Camargo com Graciele LacerdaReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2023 14:05 | Atualizado 15/12/2023 15:50

Rio - Zilu Godoi avisou que mudou seus planos e não virá mais ao Brasil para passar as festas de fim de ano com os filhos Wanessa, Camila e Igor Camargo, frutos do casamento com Zezé Di Camargo. Nesta sexta-feira (15), a empresária foi aos Stories do Instagram para explicar que cancelou a viagem por causa da polêmica em que a família se envolveu recentemente, com as acusações de que Graciele Lacerda, atual mulher do cantor, teria criado um perfil falso para atacar parentes do sertanejo.

"Eu ia para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo, já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família, dessas coisas que vocês estão vendo aí, que vocês sabem. Cada um vai para um lugar", desabafou Zilu. "A Camila já foi para a praia, o Igor vai passar com a família da esposa, a Wanessa eu não sei, acho que vai passar com os filhos", detalhou ela.

Na sequência, Zilu lamentou a situação: "Acabou a família dissipando toda, cada um para um lado. Eu estou muito triste, mas fazer o quê, né? Vou ficar por aqui, vou esperar passar esse vendaval, aí vou estar no Brasil com a minha mãe, com os meus filhos, com a família. Espero que logo logo isso tudo acabe, que tudo fique em paz, que a família fique em paz e que essa Priscila Dantas (conta fake atribuída a Graciele) seja descoberta".

Relembre a polêmica

Amabylle Eiroa, mulher de Igor Camargo, filho de Zezé Di Camargo e Zilu Godói, acusou Graciele Lacerda de criar um perfil falso no Instagram para ofender as mulheres da família. Ainda segundo Amabylle, ela contratou uma empresa especializada e descobriu que o e-mail vinculado ao IP do perfil fake era de Graciele.

"Aquela, de nome Graciele Lacerda, que semeou o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações, saiba que o relógio inexorável da verdade tocou", escreveu Amabylle nas redes sociais. "Você assumiu o risco, executando ações por trás do fake @prisciladantas568 aqui na internet, e após ser descoberta gerou caos dentro da família, causando apontamento em inocentes que nunca lhe fizeram nenhum mal, apenas descobriram que você fazia o mal", completou.

Em um dos ataques a família de Zezé Di Camargo, o perfil fake chegou a afirmar que Wanessa Camargo estaria traindo o então marido, Marcus Buaiz, com Dado Dolabella.

No domingo, 10, Graciele conversou com o "Domingo Espetacular", da Record, sobre o caso e admitiu ter criado o perfil falso. "Eu criei um fake pra me defender na época, porque estavam criando vários para me atacar. E eu criei só um, com meu endereço, meu e-mail, porque eu só queria me defender, não queria sacanear ninguém. Esse perfil existe há muitos anos e todo mundo sabia, pessoas que trabalhavam comigo, que conviviam comigo […]", revelou.

À Carolina Ferraz, a influenciadora digital alegou que Amabylle e a mãe dela tinham acesso as suas contas, e que ela [Graciele] parou de usar a conta: "Passou um tempo, eu não tive mais necessidade de usar, deixei de ter, acabou que eu criei uma equipe e dentro dessa equipe, tanto o meu perfil pessoal quanto o fake, todos tinham acesso. A pessoa que me acusou do fake tinha acesso ao meu perfil oficial, ela e a mãe dela. Esse fake várias pessoas tinham acesso e acabou sendo usado hoje como estratégia. Eu fazia um trabalho e ele era usado pra me defender, gerar um engajamento legal para aquele trabalho. Eu liberei para várias pessoas usarem nesse sentido. Nunca pensei que poderia dar algo dessa forma. Era liberado também quem quisesse usar o meu pessoal", explicou.