Gloria Pires compartilha rotina de treino e aconselha fãs a se cuidaremReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2023 13:24

Rio - Gloria Pires, de 60 anos, surpreendeu os seguidores, na tarde desta quinta-feira (14), ao compartilhar um vídeo de sua rotina de treinos. No registro publicado no Instagram, a atriz surgiu em uma academia com outros clientes, mostrando disposição ao passar por diferentes exercícios e aparelhos. A famosa ainda fez questão de deixar uma mensagem de incentivo para os seguidores sobre os cuidados com a saúde.

fotogaleria

"O intuito, além de inspirar outras pessoas a terem uma rotina de atividade física, é mostrar que a evolução se faz diariamente, com disciplina e cuidados. Bom treino!", declarou ela, que está no ar como a Irene de "Terra e Paixão", na TV Globo. "É isso aí!", respondeu Maisa, nos comentários da postagem.

E os fãs também encheram a famosa de elogios: "Musa fitness", escreveu uma seguidora. "Gata", disparou outra pessoa. "Lindíssima, em plena forma física!!! Te admiro muito!", completou uma terceira.

Confira: