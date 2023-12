Selena Gomez - Reprodução / Instagram

Selena GomezReprodução / Instagram

Publicado 15/12/2023 10:11 | Atualizado 15/12/2023 10:14

Rio - Selena Gomez, de 31 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar registros de sua viagem à cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e agitou a web ao publicar um clique onde aparece trocando beijos com o novo namorado, o produtor Benny Blanco, de 35. A artista ainda aproveitou para acrescentar fotos de outros momentos especiais de sua passagem pelo local, entre eles, o aniversário da melhor amiga, a cantora Taylor Swift.

"Nova York, aqui estão meus momentos favoritos com você nesta semana", escreveu a morena na legenda da publicação feita através do Instagram.

Selena assumiu seu relacionamento com Benny Blanco há uma semana, em uma postagem do site "Pop Faction", onde ainda admitiu que os dois estão juntos há seis meses. Na ocasião, a notícia não agradou grande parte dos fãs da cantora, que aproveitou para rebater alguns dos comentários recebidos.

"Eu sempre defenderei meus amigos, família e fãs até o dia que morrer", declarou a morena após sair em defesa do produtor, que conhece há oitos anos. Juntos, os dois artistas já trabalharam nas músicas "Same Old Love", "Kill 'Em With Kindness", "I Can't Get Enough" e "Single Soon".