Caetano Veloso anuncia férias após série de shows e atividades públicas realizadas em 2023 - Reprodução / Instagram

Caetano Veloso anuncia férias após série de shows e atividades públicas realizadas em 2023Reprodução / Instagram

Publicado 15/12/2023 09:15

Rio - Caetano Veloso, de 81 anos, usou as redes sociais, na noite de quinta-feira, para anunciar que tirará merecidas férias após realizar uma série de atividades "puxadas" no ano de 2023. O cantor ainda aproveitou para pedir que os amigos não o convidem para "qualquer atividade" e respeitem sua decisão de descansar.

fotogaleria

"Chego à minha Bahia e logo faço série de três shows do 'Meu Coco' na Concha", iniciou ele, afirmando que seu período de férias começará após realizar as apresentações. "Tenho 81 anos e venho de uma série de atividades super puxada. Peço aos meus amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos que considerem minha decisão de descansar, o que me é necessário", acrescentou o artista.

"Depois dos shows na Concha entrarei em período de férias radicais. Peço que não me convidem para atividades públicas, participações, conceder entrevistas ou emitir opiniões, gravar vídeos, escrever releases e outros textos ou qualquer outra atividade, sobretudo àqueles que sabem que mais me tocariam com seus chamados", ratificou Caetano. "Que tenhamos um feliz verão", concluiu o artista.

Nos comentários do post, realizado através do Instagram, inúmeros fãs aproveitaram para apoiar a decisão do baiano. "Bom descanso! Você está mais lindo que nunca!", enalteceu uma seguidora. "Aproveite e descanse muito! Estamos te esperando", garantiu uma admiradora. "Merecido, maravilhoso Caetano! Excelente descanso!", desejou ainda uma usuária.