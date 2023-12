Luísa Sonza no tapete vermelho da premiação ’WME’, em São Paulo, na noite desta quinta-feira - Leo Franco / Ag. News

Luísa Sonza no tapete vermelho da premiação ’WME’, em São Paulo, na noite desta quinta-feiraLeo Franco / Ag. News

Publicado 15/12/2023 07:57

Rio - A cantora Luísa Sonza causou um climão durante a premiação "WME", em São Paulo, na noite desta quinta-feira. A artista foi a vencedora da categoria "música mainstream" pela canção "Chico", que fez para o ex-namorado, mas não subiu ao palco para receber o prêmio, deixando as apresentadoras desorientadas.

fotogaleria

Titi Müller e Marimoon tentaram disfarçar um pouco, mas depois Titi brincou que não sabia onde Luísa estava, afirmou que ela devia estar no banheiro e que mais tarde pegaria o troféu. A cantora estava no evento e, inclusive, abriu a premiação com uma performance em homenagem a Rita Lee.

Luísa Sonza escreveu "Chico" para o ex-namorado e a música fez o maior sucesso nas redes sociais. O relacionamento de Chico Moedas com a cantora chegou ao fim em setembro deste ano, quando Luísa contou ao vivo no "Mais Você" que foi traída pelo rapaz. Desde então, Luísa parou de falar o nome do ex quando canta a música.

Mais tarde, Luísa afirmou que "estava no camarim" quando o prêmio foi anunciado. "Corri para conseguir receber, mas não deu tempo, foi só isso. Eu amo essa música. Pra mim, é uma das melhores que já fiz. Ela é o meu xodó, fiquei muito feliz com o prêmio", afirmou.