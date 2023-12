Luísa Sonza no WME Awards - Leo Franco/ Agnews

Luísa Sonza no WME AwardsLeo Franco/ Agnews

Publicado 14/12/2023 22:12 | Atualizado 14/12/2023 22:14

Rio - Luísa Sonza e diversos famosos marcaram presença, nesta quinta-feira (14), no "Women's Music Event Awards", que aconteceu no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. A premiação, apresentada por Preta Gil e Larissa Luz, é dedicada às mulheres do universo da música.

fotogaleria

Marimoon, Titi Muller, Fernanda Abreu, Daniela Mercury, Malu Verçosa, Thelma Assis, Fioti, Karol Conká, Vivi Wanderley e Gabi Martins foram alguns dos nomes que compareceram no evento, que teve apresentações de Dona Onete, Vivi, Luísa Sonza, Carol Biazin e mais.

O WME Awards contou com nove categorias de voto popular: Álbum, Cantora, DJ, Show, Música Mainstream, Videoclipe, Música Latino-Americana, Revelação e Música Alternativa.

Confira a lista das vencedoras até o momento:

- Revelação: Uana

- Álbum: "Vício Inerente", de Marina Sena

- Música Alternativa: "99 Problemas", de Duquesa

- Música Mainstream: "Chico", de Luísa Sonza

- Videoclipe: "Fé Nas Malucas", de Iza