Léo Santana grava projeto de pagode no RioMarcela Ribeiro/ Agência O Dia

Publicado 14/12/2023 19:55 | Atualizado 15/12/2023 10:38

Rio - Léo Santana escolheu o Rio de Janeiro para ser o cenário do seu novo projeto PaGGodin e recebeu convidados famosos para dividir o palco com ele: Thiaguinho, Ferrugem e Xande de Pilares foram alguns deles.

O baiano conversou com o DIA nos bastidores do projeto, nesta quinta-feira, 14, e revelou que está realizando um sonho antigo. Antes de estourar como cantor, ele tocava em um grupo de pagode da Bahia.

"Resolvi ser cantor por causa do ciúme que eu tinha do cantor da banda que eu tocava pra dele. Ele era muito assediado. Eu pensei, caramba, eu quero fazer isso também. E do nada, teve essa ideia de ser cantor e graças a Deus deu certo. Então, faz parte da minha vida desde sempre o samba, o pagode. Só que era muito algo de diversão até então", contou.

Léo diz que esse projeto é um desejo antigo, 'de grande nível '.

"Eu ficava nessa dúvida e certeza, até porque é um gênero que requer muita responsabilidade de cantores incríveis, de compositores incríveis. E a minha maior preocupação era o repertório. Pensei assim, caramba, eu vou gravar o quê? Creio eu que, em 20 e poucas faixas, eu tenha separado diversas canções incríveis, tanto autorais, de composição minha com outras antigas, e também grandes clássicos de Arlindo Cruz, Xande de Pilares, Pixote. Tem que ser mesclados mais antigos até os atuais. E é difícil porque tem muito grupo já no gênero".

No setlist, além de canções autorais e de seus sucessos baianos, Léo cantou "Apaixonadinha", de Marília Mendonça e "O Bem", de Arlindo Cruz, um dueto com Xande de Pilares no palco.

"Esse PaGGodin eu estou apaixonado de uma forma que vocês não têm noção. Acho que é porque também os outros DVDs sempre foi Léo Santana, e esse aqui por ser um sonho desde molequinho, está mexendo muito comigo de uma forma que nenhum outro audiovisual mexeu", disse.

Liz, de 3 anos, filha do cantor com Lore Improta, roubou a cena em vários momentos. Ela dançou várias músicas e queria subir no palco em vários para cantar com o pai. Na hora que o artista chamou a pequena para o palco, ela mostrou desenvoltura e simpatia. "Te amo", disse ela para o pai. "Te amo mais ainda", respondeu Léo.

Vipões

Na área VIP do show estavam alguns famosos: Romário, Camilla de Lucas, Ricardo Alface, Pocah e Valesca Popozuda prestigiaram o show que aconteceu ao ar livre em um espaço na Barra da Tijuca, com vista para a Pedra da Gávea a convite da RP Malu Ávila.

Lore Improta revelou qual a sua aposta do projeto do marido que ela acredita que tem tudo para ser o hit do verão. "Aqui do PaGGodin, eu gosto muito da música do Léo com o Thiaguinho, 'Bota Fé na Gente'. Eu fico cantando direto, me identifico muito com a nossa história de casal. Tem muitas músicas dançantes, boas. A 'Coruja' é muito massa, a música com Xande de Pilares é uma letra incrível que foi Léo que compôs. Cada uma tem o seu momento especial. Ele se dedicou muito nesse projeto, estou muito feliz por ele", disse a dançarina.

O artista revelou que pretende lançar o PaGGodin em janeiro. "Sou ansioso, não consigo esperar muito tempo", disse.