Publicado 14/12/2023 16:42

Rio - Ludmilla, de 28 anos, cancelou sua participação na gravação do audiovisual de Léo Santana, que acontece nesta quinta-feira, no Rio Beach Clube, Zona Oeste do Rio, devido a recomendações médicas. A assessoria da cantora confirma a informação, em nota, e diz que a artista se recupera de uma intoxicação alimentar.

"Por orientação médica, a cantora Ludmilla não poderá comparecer à gravação do DVD do Léo Santana, que está marcada para esta quinta-feira (14), no Rio Beach Club, Rio de Janeiro. A artista lamenta o imprevisto, mas precisa focar em se recuperar de uma intoxicação alimentar neste momento. Agradecemos a compreensão de todos!", afirma o comunicado.

No último sábado, Ludmilla publicou, no Instagram Stories, uma foto em que aparecia recebendo medicação na veia. E la explicou que foi parar no hospital dois dias seguidos devido uma intoxicação alimentar. "Fui dois dias seguidos pro hospital, tive intoxicação alimentar, passei mal à beça, mas já fui medicada e estou um pouco melhor", escreveu a mulher de Brunna Gonçalves.

A gravação do audiovisual de Léo Santana, então, contará com as participações de Thiaguinho, Ferrugem, Xande de Pilares e Renanzinho CBX. O projeto de pagode do cantor, "Paggodin", terá músicas inéditas e algumas regravações de grandes sucessos do gênero.