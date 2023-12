MC Mirella publica carta aberta para a filha - Reprodução

Publicado 14/12/2023 19:31

Rio - Grávida de nove meses, MC Mirella utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (14), para compartilhar uma carta aberta para a filha. A cantora espera Serena, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves , e aproveitou para se declarar para a primogênita.

"Há 9 meses que você está crescendo dentro de mim. Há alguns meses eu te carrego dentro da minha barriga e do meu coração. Há alguns meses não estou mais só e sim, com a minha outra parte, com uma parte que eu sei que me completa como nenhuma outra pode completar", escreveu.

Mirella ainda aproveitou para reforçar que a filha jamais seria um erro. "Saber que o meu coração agora pulsa por dois me faz entender que você nunca, jamais, em hipótese alguma poderia ser um erro, na verdade você é a melhor coisa que já poderia acontecer comigo e na minha vida. Há cada centímetro que a minha barriga cresce é um pouco de amor que vai se multiplicando com o passar dos dias em meu coração pra ser dado a você", disse.

Na terça-feira (12), a cantora fez uma contagem regressiva para a chegada da filha e afirmou que Serena deve nascer em 15 dias. "Pra quem não gostava de mim, se preparem, porque vem aí uma mini Mirellinha. Tem noção, princesa? Vem aí a minha mini versão atualizada e moderna. Vem aí a Mirellinha 2.0. Recalque de mandada, eu tiro debochando", ressaltou.

