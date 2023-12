Lexa muda visual e aparece morena - Reprodução / Instagram

Publicado 14/12/2023 18:49 | Atualizado 14/12/2023 18:55

Rio - Lexa, de 28 anos, surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (14), atarvés das redes sociais, ao aparecer morena após passar anos loira. A artista se prepara para o lançamento de um novo EP, "Essa Fada", que deve ser liberado mais tarde nesta sexta.

"E essa morena? Há muitos anos não me via assim! Finalizando o ano em grande estilo e grandes mudanças. Curtiram? Gostaram da minha coloração para 2024? Mais tarde tem lançamento do meu EP 'Essa Fada'", escreveu a artista na legenda da publicação.



"Depois de tudo isso que eu vivi esse ano, acho legal a gente fechar com uma transformação, uma nova vibe, nova energia", disse Lexa no Stories.