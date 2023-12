Fernanda Paes Leme mostra detalhes da obra na casa da Bahia - Reprodução / Instagram

Publicado 14/12/2023 17:53

Rio - Fernanda Paes Leme, de 40 anos, mostrou nesta quinta-feira (14), nas redes sociais, os detalhes da obra de sua casa nova em Salvador, na Bahia. O imovévl está destinado para as férias da apresentadora. Fê ainda revelou estar estressada com todo o processo que envolve a reforma.

A atriz, que está grávida, já contou que não pretende morar no local: "Não, não vou morar aqui. Casa para curtir Salvador que tanto amo e venho sempre. E também vou botar para alugar", disse.Recentemente, Fernanda foi questionada sobre o processo que enfrentou para deixar de fumar e revelou que a conquista veio pouco antes de saber que estava grávida. "Meu prazo era parar depois do meu aniversário de 40 anos... Tive muito estresse depois e não consegui... Sempre tive uma intuição forte e até ouvia uma voz que me falava que, quando eu parasse de fumar, ia engravidar... Passou um tempo e comecei um tratamento espiritual que foi muito importante para mim... No início do tratamento, larguei o cigarro. Dias depois, descobri a gravidez. Aleluia, arrepiei"