Gkay revela tentativa de boicote à FarofaReprodução de vídeo

Publicado 14/12/2023 13:20

Rio - Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, revelou que alguns influenciadores tentaram boicotar à 'Farofa da Gkay', que aconteceu neste mês, em um hotel em Fortaleza, no Ceará. Em entrevista ao "PodDelas", comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, a humorista deu detalhes da situação.

"Tenho um babado fortíssimo pra contar. O pessoal acha que as coisas não chegam na gente, só que tudo chega. E aí vieram me contar que teve uma festa de influenciadores e todos combinaram de não ir para a Farofa, porque disseram que eu ganho dinheiro em cima deles e que não iam me dar esse dinheiro. Pessoas muito assim, né? Que me dão muito dinheiro", debochou ela, sem expor o nome das pessoas.

Bruna quis saber se a "festa de influenciadores" aconteceu no mesmo dia da 'Farofa'. "Esse assunto rolou antes numa festa aqui em São Paulo, aí chegou até mim", esclareceu Gkay.

Em outro momento da entrevista, a influenciadora digital contou que ainda não se recuperou do evento, em comemoração aos seus 31 anos, que teve como atrações de Leo Santana, Claudia Leitte, É o Tchan, Xand Avião, Kevin O Cris, Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Nattan, Sorriso Maroto, MC Daniel e mais.

"Eu penso que já faz mais de 8 dias e eu ainda estou naquela molezinha, sabe? Tipo, aquela molezinha que de tarde quero tirar um cochilinho. Parece que nunca é demais. No dia que terminou, eu dormi de meia-noite até 7 horas da noite do outro dia, de tão cansada que eu estava", confessou.