Carlinhos Maia mostra detalhes de sua mansão luxuosa em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 14/12/2023 21:41

Rio - Carlinhos Maia, de 32 anos, mostrou nesta quinta-feira (14), em suas redes sociais, detalhes da sua mansão localizada em São Paulo. O influenciador comemorou a conquista junto de seu marido Lucas Guimarães, de 29.

"Quem vive de Deus, vive de certeza. Toda honra e glória ao maior influenciador de todos os tempos: Jesus Cristo. Aqui está uma parte do nosso lar no coração do Brasil, São Paulo. Por anos ouvir dizer que SP não tem amor, há dias as pessoas que aqui vivem têm nos provado o contrário. Eu amo cada um de vocês e desejo que essas imagens virem inspiração para você nunca desistir dos teus sonhos. Acredita, colega", declarou Carlinhos.Nas imagens, é possível ver que o humorista optou por uma decoração minimalista e moderna, em preto e branco, com direito a pé direito altíssimo, obras de arte e guirlanda feita com cristais de quartzo. Na área externa, há uma piscina de borda infinita e, ao lado, há um espaço com sofá e poltrona.Nos stories, ele compartilhou mais detalhes da decoração, alguns perrengues da reforma, itens ‘diferentões’, como uma luminária de "peneira", esculturas e lareiras.