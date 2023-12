Nasce primeira filha de Jeniffer Nascimento e Jean Amorim - Reprodução / Instagram

Publicado 14/12/2023 18:17 | Atualizado 14/12/2023 18:30

Rio - Nasceu na quarta-feira (13), Lara, primeira filha de Jeniffer Nascimento com o ator Jean Amorim. O casal contou a novidade através das redes sociais nesta quinta-feira (14) e revelaram que o trabalho de parto durou 13 horas.

"No dia 13.12.2023 renascemos! O dia mais incrível e inesquecível de nossas vidas! Lara trouxe a luz para nossas vidas", escreveu os artistas, que ainda agradeceram a equipe médica que realizou o parto. "Vocês foram sensacionais durante as 13 horas de trabalho de parto."Nos comentários da publicação, diversos famosos comemoraram a chegada da bebê. "Viva! Viva!!! Seja bem-vinda, lindeza", declarou Ivete Sangalo. "Affe, muita saúde pra essa família linda! Amo vocês", disse Andre Luiz Frambach. "Ah, seja bem-vinda, Larinha!!!! Titia te ama muito", celebrou Camila Queiroz. "Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês", disse Rafael Zulu. "Muito amor", comentou Carmo Dalla Vecchia.Jeniffer e Jean se conheceram ao atuar em "Malhação - Sonhos" (2014), e se casaram em maio de 2019 no civil.