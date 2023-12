Ludmilla é hospitalizada e recebe medicação na veia - Reprodução do Instagram

Publicado 09/12/2023 12:10

Rio - Ludmilla, de 28 anos, deu um susto nos fãs neste sábado ao publicar, no Instagram Stories, uma foto em que aparece recebendo medicação na veia. A cantora explicou que foi parar no hospital dois dias seguidos devido uma intoxicação alimentar. Ela, no entanto, informou que já se sente melhor.

"Fui dois dias seguidos pro hospital, tive intoxicação alimentar, passei mal à beça, mas já fui medicada e estou um pouco melhor. Daqui a pouco estou aí, Brasília (DF)", escreveu a mulher de Brunna Gonçalves.

Em recente entrevista ao "Fantástico", a cantora falou sobre o desejo de ser mãe após visitar uma clínica de fertilidade, em Miami, nos Estados Unidos, em outubro deste ano, com a mulher. As duas também comentaram a responsabilidade de gerar uma criança preta no mundo em que vivemos atualmente. "Essa é a pauta da nossa conversa. É por isso que acho que é a gente adia tanto de ter, porque colocar um filho no mundo hoje em dia é uma coisa de coragem também", disse Ludmilla.

Brunna afirmou que o processo de fertilização é demorado e que elas estão na fase inicial. "Estamos na fase dos exames, fizemos um exame que, para ficar pronto, demora quase dois meses. Então, é um processo longo, sabe, mas a gente está muito ansiosa. Quando a gente foi nessa clínica, parecia que a gente já estava grávida, porque teve que fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho", disse a dançarina. "Vai ser o óvulo dela (Ludmilla) com o doador. Aí vai fecundar esse óvulo e vai colocar o embrião dentro de mim (Brunna)", acrescentou.