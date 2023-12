Palomma Duarte e Bruno Ferrari - Reprodução do Instagram

Publicado 09/12/2023 15:17

Rio - Palomma Duarte, de 46 anos, publicou uma foto pra lá de sensual, no Instagram, neste sábado, para mostrar a nova tatuagem do marido, Bruno Ferrari, de 41. Na imagem, o braço do ator está sobre o corpo dela, que aparece só de calcinha. "Tattoo nova dele (em mim)", escreveu a artista na legenda.

Bruno reagiu ao clique com o emoji de coração e foguinho. Amigos e fãs do casal também se manifestaram sobre a imagem. "Eita! É para isto que eu tenho Instagram", afirmou Francisca Pereira. "Mulher que corpão. Eu nem vi a tatto... Gatona", disse um internauta. "Casal de milhões que exala o feromônio da sensualidade", opinou outro.

Palomma e Bruno estão casados desde 2012 e são pais de Antônio, de 7 anos. A atriz também é mamãe de Maria Luiza, de 29, fruto da antiga relação com Renato Lui, e de Ana Clara, de 22, da união com o ator Marcos Winter.