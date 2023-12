Perlla participa de show de Diogo Defante - Santiago de Andrade / Agnews

Publicado 09/12/2023 09:07

Rio - Perlla, de 35 anos, participou do show do humorista Diogo Defante, no Imperator, na Zona Norte do Rio, na noite desta sexta-feira. Na ocasião, os artistas surpreenderam os fãs ao cantarem uma versão rock do sucesso de "Tremendo Vacilão". Em uma publicação feita no Instagram, a cantora agradeceu ao humorista pelo carinho e celebrou seu retorno aos palcos após três anos.

"Nada como voltar a subir no palco através da leveza do humor… gratidão por todo carinho dessa noite, Diogo Defante, amei", escreveu Perlla.



A cantora, que lançou recentemente a canção "Entende Ou Não", em parceria com o Belo, comentou ainda sobre uma possível volta de seus shows. "Desde que anunciei a minha volta oficial para a música, venho recebendo muitos convites e até pedidos de orçamentos para shows. Mas por enquanto, estou numa fase de muita dedicação à toda essa parte da produção musical do novo EP. Então essa é uma coisa que ainda não está muito bem definida para a gente, mas que também não estamos fechados".