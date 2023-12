Wanessa Camargo revela reação do filho ao receber a notícia da separação dos pais - Reprodução / Youtube

Wanessa Camargo revela reação do filho ao receber a notícia da separação dos pais Reprodução / Youtube

Publicado 08/12/2023 21:09

Rio - Wanessa Camargo, de 40 anos, contou na última quinta-feira (7), em entrevista à Foquinha, disponível no Youtube, como foi seu filho mais velho, José Marcus, de 12, reagiu ao saber que ela e Marcus Buaiz, de 44, iam se separar. Os dois foram casados durante 17 anos e o anúncio do término aconteceu em maio do ano passado. Eles também são pais de João Francisco, de nove.