Anitta se apresenta no CarnatalPaulo Tauil/AgNews

Publicado 08/12/2023 19:22

Rio - Anitta se apresenta no Carnatal, em Natal, no Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira, 8, com um figurino amarelo e laranja, que inclui um adereço na cabeça, maiô com a barriga de fora e luvas.

“E aí, Carnatal? Bora ativar o mood Bellakeo tropical?”, disse a cantora na legenda da publicação postada no Instagram.

" Dona e proprietária do Brasil. A Maior", comentou o ex-BBB Bruno Nogueira. "Maravilhosa", disse a influenciadora Thaís Carla.

A cantora fez um ensaio sem roupa no rooftop do hotel em que está hospedada apenas com o adereço na cabeça. "Que alegria, galera. Mais um ano de Carnatal, eu amo! Cada ano é [diferente], é um ano melhor do que o outro. Eu vou entregar tudo, gente. Estou empolgadíssima, sedenta. Vai ser tudo", prometeu em seus Stories.

Bell Marques, Ivete Sangalo, Thiaguinho, Claudia Leitte, Léo Santana, Pedro Sampaio, Durval Lelys, Xand Avião, Zé Vaqueiro também fazem show no evento.