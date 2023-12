Anitta posa completamente nua - Reprodução do Instagram

Anitta posa completamente nuaReprodução do Instagram

Publicado 08/12/2023 15:04

Rio - Anitta, de 30 anos, fez a temperatura subir ainda mais nesta sexta-feira. A Poderosa, que está em Natal, no Rio Grande do Norte, sensualizou ao posar completamente nua e com um acessório carnavalesco na cabeça. Na imagem compartilhada no Instagram Stories, o corpão da cantora chamou a atenção.

Anitta é uma das atrações da 32º edição do Carnatal, que começa nesta sexta e vai até o domingo, na Arena das Dunas. "Que alegria galera, mais um ano de Carnatal. Eu amo. Cada ano é um melhor que o outro. Eu vou entregar tudo, gente, eu tô empolgadíssima", disse a artista.

Bell Marques, Ivete Sangalo, Thiaguinho, Claudia Leitte, Léo Santana, Pedro Sampaio, Durval Lelys, Xand Avião, Zé Vaqueiro também fazem show no evento.