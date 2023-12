Sasha aparece usando camiseta estampada com o rosto do marido João Lucas - Reprodução / Instagram

Sasha aparece usando camiseta estampada com o rosto do marido João Lucas Reprodução / Instagram

Publicado 08/12/2023 21:57

Rio - Sasha Meneghel, de 25 anos, postou nesta sexta-feira (8), em seu Instagram, fotos da viagem que está fazendo com o marido, João Lucas. O casal está esquiando na França e em um dos cliques a modelo aparece usando uma camiseta estampada com o rosto do marido, também é possível ver escrito “Meu Bem”, nome da música que o cantor compôs para ela.



"Temporada de neve", escreveu Sasha na legenda da publicação. "Linda, te amo. Minha atleta revelação", comentou o cantor, que é casado com a modelo desde 2021.



Nos comentários do post, os internautas foram à loucura. "Gata arrasando com a blusa de MEU BEM", disse um fã. "A camiseta dela de fã", falou mais um. "A mais linda que temos", elogiou outro.