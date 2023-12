Raffa Rarbbie - reprodução / internet

Publicado 08/12/2023 15:34

Rio -Raffa Harbiie, noiva do cantor Latino, sofreu um assalto à mão armada em São Paulo e teve um relógio Rolex, avaliado em R$ 100 mil roubado. "Passei momentos de terror, só quem passa sabe como é...Está muito feia a situação de segurança pública do nosso país".

Ela contou que estava saindo do salão, pegou um carro de aplicativo por volta de 17h, de quarta-feira, 7, quando passou uma moto, bateu com um revólver no vidro e pediu o relógio."Ele levou um relógio meu. Gente, é desesperador. Quem me conhece sabe que não sou materialista. Gosto de ter as minhas coisas, mas não sou apegada às minhas coisas materiais. Mas o que mais me deixa mal é ver o quanto estamos vulneráveis, parecia um pesadelo. É desesperador", relatou.