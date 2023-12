Nicolas Prattes e Luiza Caldi - Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2023 15:27 | Atualizado 08/12/2023 16:04

Rio - Nicolas Partes e Luiza Caldi terminaram o namoro após pouco mais de um ano de relacionamento.

A informação foi dada primeiramente pela colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, e confirmada pela assessoria do artista ao jornalnesta sexta-feira, 8.No início de novembro, eles foram juntos à festa de Halloween de Fuzuê, da Globo. Nicolas usou uma fantasia de Homem Aranha e a dentista foi de Malévola.O primeiro aniversário de namoro foi celebrado em agosto com direito à troca de declarações nas redes sociais."Um ano do nosso 'sim'", compartilhou o ator nas redes sociais. "E lembro exatamente tudo que você me fez sentir desde o momento em que eu abri aquela porta... E de como eu já tinha dito sim, mesmo antes do dia 7", disse ela.