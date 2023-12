Ney Matogrosso e Jesuíta Barbosa - Reprodução / Instagram

Publicado 08/12/2023 13:32

Rio - O cineasta Esmir Filho usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para anunciar que o ator Jesuíta Barbosa, de 32 anos, viverá o cantor Ney Matogrosso, de 82, em sua nova cinebiografia, que começará a ser filmada em fevereiro de 2024. O diretor ainda aproveitou para detalhar a proposta da obra e compartilhou uma série de registros do encontro entre os artistas.

"Nasce um encontro. Jesuíta Barbosa será Ney Matogrosso na cinebiografia dirigida por Esmir Filho. Somos 30, somos 40, somos 80 anos. Somos todas as idades. Somos um filme, uma jornada de liberdade e afeto. Somos 'Homem com H' à nossa maneira. O que nos transborda atravessa as telas. O que perde chão é cachoeira", dizia o anúncio, igualmente compartilhado no perfil do cantor.



"As filmagens terão início em fevereiro de 2024. Em breve, um lindo filme sobre a vida de Ney Matogrosso para todos assistirem no cinema! Produção: Paris Filmes", finalizou o post.