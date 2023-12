Camila Queiroz esclarece fala polêmica - Tom Barreto / Reprodução do Instagram

Camila Queiroz esclarece fala polêmicaTom Barreto / Reprodução do Instagram

Publicado 09/12/2023 08:38

Rio - Camila Queiroz, de 30 anos, rebateu algumas críticas que recebeu por uma declaração feita, durante a CCXP 2023, sobre a nova forma de consumir novelas devido a chegada do streaming. Em uma publicação feita no X, antigo Twitter, nesta sexta-feira, a atriz, que dará vida à Sofia, em "Beleza Fatal", da HBO Max, explicou que não consegue mais acompanhar os folhetins na TV aberta por causa da rotina intensa.

fotogaleria

"Ai, gente, vocês tão caçando pelo em ovo. Sou muito noveleira, amo fazer e assistir! O que quis dizer é que realmente não tenho tempo de ver tv, sentadinha no sofá como antigamente, até as que faço assisto pelos apps depois que chego do trabalho ou quando estou treinando, viajando, como várias pessoas que conheço…. Durante 'Amor Perfeito' falei isso aqui no Twitter várias vezes. Entendido?", disse.

Durante a entrevista na CCXP, Camila afirmou: "Não tem aquele tempo de cento e tantos capítulos que a gente está acostumado de acompanhar em uma novela. É mais compacto, tudo acontece. Não dá tempo de respirar. Você respirou, perdeu o acontecimento. Acho que isso também é bom, que faz parte desse novo movimento do streaming, que a gente está acostumado a maratonar uma série, a ver um filme. Ninguém mais tem tempo de ficar horas na frente da TV acompanhando uma novela. Acho que isso também é bom".

Os internautas repercutiram a fala da mulher de Klebber Toledo. "Nem parece que a Camila Queiroz acabou de fazer uma novela das 18h que fez um relativo sucesso e que durou 167 capítulos no ar", comentou um. Ué, você não acabou de protagonizar uma novela em tv aberta, Camila Queiroz?", disse outro. "Acho que ela quis dizer que as novelas por streaming são mais fáceis para assistir. Mas ficou parecendo que novela não é um produto bom, ainda mais na fala 'Ninguém tem mais tempo de ficar ali em frente a TV'. Têm produtos pra todos os públicos e ela sabe disso, a fala que não caiu bem", ressaltou uma terceira pessoa.