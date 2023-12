Kevinho e a mãe, Sueli Azevedo - Reprodução do Instagram

Kevinho e a mãe, Sueli Azevedo

Publicado 09/12/2023 16:18

Rio - Após homenagear a mãe, Sueli Azevedo, com uma carta aberta musicada, Kevinho apareceu ao lado dela em vídeos compartilhados no Instagram Stories, nesta sexta-feira. O cantor admitiu que sentiu um 'baque grande' ao saber do diagnóstico de câncer de mama da mãe e opinou sobre a cura da doença.

"Desde que a gente soube do diagnóstico da minha mãe foi um baque muito grande, porque é algo que a gente vê muito distante da gente, mas a gente vai entendendo cada processo. Mas o mais importante de tudo, é a gente ter muita fé. O mental nessa doença é muito importante. Vocês que me acompanham aqui há anos sabem a importância da minha mãe na minha vida, sabe que sempre fui um moleque tranquilo", afirmou.



"Sempre gostei de aparecer nas redes sociais apenas pra mostrar meu trabalho e minha realidade. Assim que está sendo. Óbvio que no começo de tudo isso a gente resolveu se privar, não aparecer. Tem dias que são bem ruins, mas têm dias que são mais tranquilos. Mas o mais importante é que a minha mãe está passando por isso muito forte e fortalecida. E, se Deus quiser, tudo vai estar resolvido. A gente tem muita fé que a cura está cada vez mais perto", completou.

Soube de diagnóstico através de sonho

Em tratamento contra um câncer de mama, Sueli contou que descobriu o diagnóstico da doença após um sonho. Ela revelou não fazia mamografia há 10 anos e não tinha sintoma da doença.

"Não foi fácil quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. Passa coisas horríveis na cabeça da gente, só depois que a gente vai entender...A fé que te sustenta. Foi através de um sonho que descobri. Não tinha dores, não tinha sintomas. Sonhei que estava apalpando a mama esquerda e senti uma dor profunda. Acordei assustada. Liguei para minha filha e marquei a médica. Ela foi fazer o toque, apalpou, sentiu o nódulo e começou todo o processo", disse.

"Estou passando por esse processo tranquilamente, com muita fé em Deus. Tenho mais etapas para passar, mas estou fortalecida. Logo eu vou estar brincando, fazendo tudo o que eu gosto. Agora, com o efeito da quimio, as vezes a perna fica bamba. Às vezes você fica com vários sintomas. Dias bons, dias não tão bons, mas a gente tem que persistir, acreditar, porque tem cura", ressaltou.

Sueli também aproveitou o momento para agradecer o carinho que tem recebido dos fãs de Kevinho, que publicou uma emocionante carta aberta musicada em homenagem à ela. "Quero agradecer todo carinho que estou recebendo da homenagem. Foi tanta emoção pra mim, que eu fiquei sem palavras, sem ação, passava um filme na minha cabeça naquele momento".



