Ana Hickmann desabafa com os fãsReprodução do Instagram

Publicado 09/12/2023 09:57 | Atualizado 09/12/2023 09:57

Rio - Ana Hickmann, de 42 anos, disse aos seguidores que sua última semana foi marcada por descobertas e autoconhecimento. Em uma série de vídeos compartilhados no Instagram Stories, nesta sexta-feira, a apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV, ainda contou que, apesar dos problemas, tem tentado enxergar a vida de uma maneira mais positiva.

"Comecei o dia dizendo que essa semana foi intensa, mas foi muito boa. Isso porque foi uma semana de uma série de descobertas, autoconhecimento, novas possibilidades e o que está acontecendo comigo, tenho certeza que é capaz de acontecer com todas nós, basta tentar olhar a vida por outro ponto de vista", afirmou ela, que está se divorciando de Alexandre Correa após ser vítima de violência doméstica.

"Parece irônico, eu falar um negócio desses, por todas as dificuldades e coisas que estou enfrentando e ainda vou enfrentar, mas temos que aprender a olhar a vida de uma forma mais positiva, transformar a dor em amor, em conhecimento e o que entendo é que temos que ter claro dentro de nós o seguinte: não temos que ter medo em momento algum de perguntar... Os problemas não vão fugir, as coisas não vão deixar de acontecer, mas tudo isso que estou enfrentando está sendo uma grande escola. Não devemos nos acomodar. Jamais", completou.

Em recente entrevista ao "Domingo Espetacular", Ana falou sobre as violências que sofreu por parte do ex-marido, Alexandre Correa. Na conversa, a artista diz que várias mulheres mandaram mensagens de agradecimento a ela. "Uma mãe da escola do meu filho me abraçou e me disse o seguinte: 'Você me representa quando você foi naquela delegacia, porque eu fui escoltada com meu filho toda machucada, mas não pude levar a denúncia adiante porque ainda dependo financeiramente do meu ex-marido. Quando você fez aquilo, você me deu coragem, porque não precisamos mais disso'", relembrou.