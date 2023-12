Zé Neto faz chamada de vídeo com a mulher e os filhos - Reprodução do Instagram

Publicado 09/12/2023 11:46

Rio - Mulher de Zé Neto, Natália Toscano mostrou, nesta sexta-feira, uma chamada de vídeo entre cantor e os filhos, José Filho, de 6 anos, e Angelina, de 3. Na imagem publicada pela influenciadora no Instagram Stories, o sertanejo, que sofreu um acidente de carro, na noite desta terça-feira, na BR-153, quando voltava de seu rancho em Fronteira, Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, aparece todo sorridente.

"José e Angelina matando a saudade do papai. Eles sabem que o papai sofreu um acidente e está no hospital. E o principal: que o papai está bem", escreveu Natália na legenda. Em entrevista ao "Encontro", da TV Globo, a influenciadora disse que a família estava em carros separados no dia do acidente. O cantor saiu dez minutos antes do rancho. Logo depois, ela foi com os filhos. Natália, inclusive, ajudou no socorro do marido.

Zé segue sem previsão de alta

Internado no hospital de Base de São José do Rio Preto, Zé Neto continua sem previsão de alta. O boletim médico do cantor, divulgado neste sábado, ainda informa que ele tem feito exercícios de fisioterapia respiratória e seu quadro clínico é positivo.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica. O quadro clínico do paciente é considerado positivo, com evolução bastante satisfatória, no entanto, recomenda-se o acompanhamento médico em ambiente hospitalar. O paciente continua realizando exercícios de fisioterapia respiratória. Não há previsão de alta hospitalar", diz o comunicado.