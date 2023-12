Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Publicado 09/12/2023 17:53 | Atualizado 09/12/2023 18:02

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, revelou neste sábado (9), durante participação no programa 'Caldeirão com Mion', da TV Globo, que perdeu 33kg desde que fez uma cirurgia bariátrica, em agosto deste ano.

A funkeira chegou no programa brincando: "Gente, desculpa o atraso, é que agora eu sou dublê de Gracyanne", disse ela, enquanto fazia agachamento, dando a entender que estava na academia antes do programa.Questionada por Marcos Mion sobre quantos quilos já tinha perdido após o procedimento, Jojo respondeu: "Trinta e três quilos".A cantora disse que além de sua preocupação com a saúde, o desejo de ser mãe foi um dos motivos para se submeter a cirurgia. "Eu nunca romantizei a obesidade", explicou ela. "Fazer a cirurgia foi um ato de amor comigo mesma".