Gabi Luthai rebate comentário ofensivo sobre ela e Viih TubeReprodução / Instagram

Publicado 09/12/2023 17:19

Rio - Gabi Luthai, de 30 anos, rebateu na última sexta-feira (9), internauta que fez um comentário ofensivo sobre sua gravidez e sobre Viih Tube, de 23. Tudo começou quando Gabi foi à Farofa da Gkay e fez uma brincadeira com a influenciadora, que teria engravidado logo depois de abraçar um coqueiro no evento.

A cantora resgatou uma foto provando que, assim como Viih Tube, ela abraçou a mesma árvore um ano antes e agora está esperando um um bebê com Téo Teló, dando a entender que a árvore tem um “poder”.Então, um internauta opinou: "O certo deveria ser: 'Viih Tube abraçou o coqueiro e ficou feia e gorda. Gabi Luthai abraçou o coqueiro e ficou feia e gorda".Revoltada, Gabi rebateu o comentário ofensivo através do Stories no Instagram. "Mais um dia de internet. Pessoas sendo desnecessárias, sem noção e maldosas numa fase tão linda e abençoada de uma mulher", disse a artista. "Se não fosse uma mulher, esse ser ridículo nem teria nascido... É de se pensar", disparou em seguida."Ainda bem que tenho uma autoestima boa, nesse sentido acho que raramente me afeto. Mas fico pensando na quantidade de grávidas, de mulheres, que devem ouvir e ler absurdos, durante uma fase tão especial de gerar uma vida", declarou."Tem sempre um espírito de porco tipo esse cara pra fazer comentários desnecessários. Não seja esse tipo de pessoa", finalizou.