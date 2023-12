Bianca Biancardi diz que anda acompanhada de seguranças - Reprodução do Instagram

Rio - Irmã de Bruna Biancardi, Bianca deu detalhes sobre a mudanças na rotina da família após ter a casa em um condomínio em Cotia, na grande São Paulo, assaltada, no mês passado. Ao responder um internauta, a nutricionista contou que agora anda com segurança e toma cuidado com o que posta nas redes sociais.

"Mudaram algo depois do assalto? Como estão lidando?", perguntou um seguidor. Bianca respondeu: "Bastante coisa. Seguranças fixos na casa e seguranças com a gente pra todo canto, pode ser uma ‘idinha’ no mercado ali do lado: vai acompanhado. Alarmes em todas as portas e janelas da casa, sensor de movimento, câmeras por todo canto. Gerador porque a gente já tinha câmera, mas não tinha luz no dia e fora vários cuidados com quem trabalha aqui, com quem a gente convive, o que a gente fala pras pessoas, com o que a gente posta".

Ela também admitiu que ainda sente medo após o episódio. "Então, a gente posta muito pouco do que faz no dia a dia justamente porque deu medo e dá medo. E não mostrar o que a gente tem, o que faz. A gente não tem mais nada de valor, mas tomar esses cuidados. Tipo: ganhou uma joia de alguém, comprou uma bolsa? Não posta. Porque tem gente de olho e gente ruim de olho", finalizou.