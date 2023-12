Bianca Andrade foi criticada por vestir blazer e calça em festa de gala - Reprodução/Instagram

Bianca Andrade foi criticada por vestir blazer e calça em festa de galaReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2023 12:27

Rio - Bianca Andrade, de 29 anos, ousou na escolha de seu look para uma festa de gala, vestindo um conjunto de blazer e calça preta, com uma blusa cropped branca e gravata, deixando a barriga trincada à mostra. Nesta sexta-feira (15), a influenciadora digital compartilhou as fotos do evento no Instagram e acabou sendo criticada por uma fã pelas roupas que vestiu na celebração.

"Acompanho a Bia há anos, mas essa produção não tem nada a ver com o evento", escreveu a internauta, nos comentários da postagem. A mensagem chegou à empresária, também conhecida como Boca Rosa, que fez questão de rebater: "Tem a ver sim! Todos os boys estavam assim (risos)", disparou a famosa.

Por outro lado, Bianca também colecionou elogios de fãs e amigos pelo look: "Minha girl boss", disse a influenciadora Thaynara OG. "Sempre entregando tudo", reagiu uma pessoa. "Você é linda!", declarou outra admiradora. "Vestida pra conquistar o mundo", comentou mais uma seguidora.

