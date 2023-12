Monique Evans e a noiva, a DJ Cacá Werneck - Reprodução / Instagram

Publicado 15/12/2023 11:12

Rio - Monique Evans, de 67 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para interagir com os fãs e aproveitou para refletir sobre a descoberta de sua bissexualidade ao relembrar o dia em que se apaixonou pela noiva, a DJ Cacá Werneck, de 37. No Instagram, a atriz ainda alegou que, o que sentiu pela artista foi amor "à primeira vista".

"No dia que eu conheci a Cacá, senti algo estranho. E a partir daí, comecei a pensar muito nela. Me perguntei se estava 'ensapatando'", confessou Monique, bem-humorada. "Tinha sido amor à primeira vista", acrescentou.

Na sequência, ao dizer como a filha, Bárbara Evans, agiu ao saber sobre sua orientação sexual, Monique afirmou que a modelo já desconfiava, antes mesmo de receber a confirmação. "Quando fui contar à Baby [apelido de Bárbara], ela disse que já sabia. Ela me conhece muito!", contou a loira.

Por fim, ao ser questionada sobre desejar formar uma nova família com Cacá, Monique revelou que não pensa nesta possibilidade. "Acho que não tenho mais idade para isso! Mas temos cinco filhos de quatro patas", concluiu.