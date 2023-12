Patrícia Ramos impressionou ao ostentar o corpo sarado em antes e depois - Reprodução/Instagram

Patrícia Ramos impressionou ao ostentar o corpo sarado em antes e depoisReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2023 10:56

Rio - Patrícia Ramos, de 23 anos, impressionou os seguidores ao ostentar a boa forma física nas redes sociais, nesta sexta-feira. A apresentadora evidenciou as mudanças em seu corpo ao compartilhar duas fotos de biquíni, antes e depois de pegar pesado nos treinos na academia. "Tbt de quando minhas coxas não roçavam uma na outra", brincou a famosa, na legenda da publicação feita no Instagram.

E é claro que a postagem rendeu uma série de elogios para a influenciadora digital: "Humilhando matinalmente, é isso mesmo? São nem 10h", reagiu Álvaro. "Eu sou você antes", comentou Kesia, a Taís de "Elas por Elas", na TV Globo. "Avisa que a mami é inspiração", disse uma seguidora. "Toda natural, bonita pra caramba!", escreveu outra internauta.

Recentemente, Patrícia comoveu a web com um desabafo sobre o bullying e racismo que enfrentou na infância, ao refletir sobre o Dia da Consciência Negra. "Demorei 16 anos para conseguir ver beleza em mim porque isso nunca me foi ensinado fora de casa. Minha mãe sempre me exaltava mas o bullying e racismo da escola, da rua, me cegavam e eu não pude enxergar isso tão cedo", disse a influencer.

