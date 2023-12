Ex-BBB Amanda Meirelles diz o que fez com prêmio milionário recebido em reality show - Reprodução / Instagram

Publicado 15/12/2023 13:27

Rio - Amanda Meirelles, de 32 anos, revelou o que tem feito do prêmio recebido após vencer o "Big Brother Brasil", em 2023. A médica recebeu R$ 2,8 milhões ao vencer a competição, a maior quantia paga a um ganhador na história do reality show.

"Meu dinheiro está bem guardado. Eu estudo, investi em algumas aplicações. Uma parte eu deixo investida e outra, deixo circular", afirmou ela durante uma entrevista ao "Café com Mussi", programa do também ex-BBB Rodrigo Mussi, no YouTube.

"Só quem viveu com a falta do dinheiro sabe a importância que ele tem e morre de medo de perdê-lo", disse Amanda, que prefere manter-se longe de uma vida de ostentação.



"As pessoas falam: 'Nossa, Amanda, porque você não está aí viajando o mundo inteiro, comprando e gastando'. Tenho muito pé no chão. Até quando eu comecei a ter o meu salário como médica, eu aprendi a ter educação financeira", concluiu ela, que até hoje realizou apenas algumas viagens ao redor do Brasil, e para as Ilhas Maldivas.