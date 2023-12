Bruna Griphao - Ag. News

Publicado 17/12/2023 09:43

Rio - Bruna Griphao, de 24 anos, recebeu alta médica, neste sábado (16), depois de ser internada no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio. A atriz foi hospitalizada na quinta-feira para tratar uma infecção intestinal. Nos Stories do Instagram, a ex-participante do "BBB 23" falou sobre a recuperação: "Boas notícias. Saí do hospital e já estou me caracterizando para o projeto lindo que vai começar já já", escreveu ela, na legenda do vídeo gravado dentro de um camarim.

fotogaleria

Na última quinta-feira, Bruna usou as redes sociais para comentar seu estado de saúde: "Eu estou com uma infecção no intestino. Estou internada desde ontem. Talvez fique internada mais alguns dias. Depende da minha melhora. Eu comi algo que me fez mal e o quadro se agravou muito rápido. Mas está tudo bem agora, graças a Deus", afirmou a atriz, na ocasião.

Durante a internação, a ex-BBB recebeu o apoio de amigos que a visitaram na unidade de saúde. A cantora Pocah publicou uma foto ao lado da atriz e desejou melhoras para Bruna.