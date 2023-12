Adriana Esteves vence o Melhores do Ano 2023 na categoria Atriz de Série - TvGlobo

Adriana Esteves vence o Melhores do Ano 2023 na categoria Atriz de SérieTvGlobo

Publicado 17/12/2023 20:09

Rio - Grandes nomes da dramaturgia, humor, jornalismo e música foram premiados no palco do 'Domingão com Huck', neste domingo (17). Os escolhidos das 12 categorias foram conhecidos através do voto popular.

fotogaleria

Ator de série: Eduardo Sterblitch - Os Outros

Jornalismo: Cesar Tralli

Atriz de série: Adriana Esteves - Os Outros

Ator coadjuvante: Nicolas Prattes - Todas as Flores

Série: Os Outros

Revelação do ano: Amaury Lorenzo - Terra e Paixão



Humor: Paulo Vieira

Atriz coadjuvante: Tatá Werneck - Terra e Paixão

Música do ano: Erro Gostoso - Simone Mendes

Ator de novela: Emílio Dantas - Vai na Fé

Atriz de novela: Letícia Colin - Todas as Flores

Melhor novela: Vai na Fé