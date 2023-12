Virginia, Zé Felipe e Vittor Fernando - Reprodução / Instagram

Virginia, Zé Felipe e Vittor Fernando Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2023 13:09 | Atualizado 17/12/2023 13:10

Rio - O casal Zé Felipe e Virginia se irritou com uma publicação feita pelo influenciador Vittor Fernando, na madrugada deste domingo (17), no Instagram. Segundo o humorista, o público precisa se atentar aos jogos de azar que são divulgados por outros influenciadores, que prejudicam quem joga.

Tudo começou quando Vittor fez uma sequencia de vídeos falando sobre o assunto. "Toda honra e toda glória a Deus pelo meu novo carro de milhões de reais que eu conquistei enganando as pessoas", escreveu ele na legenda da publicação.

"Fico observando alguns influenciadores que fazem e ainda ficam comprando coisas milionárias, tipo carros de milhões e colocam 'toda honra e glória a Deus, amém, Deus, obrigado Deus'. Que Deus? Se tem uma coisa que Deus não apoia é enganar os outros para enriquecer e ainda ostentar. Tenho para mim que nada compra uma consciência tranquila", afirmou.

Vale lembrar ainda que o pronunciamento veio logo após o anúncio de que Virginia e Zé Felipe tinham comprado um carro avaliado em R$ 2 milhões . O cantor então, mesmo sem ser citado na fala de Vittor, se irritou com a situação, e deixou um comentário em um Instagram de fofoca que repercutia a fala do influenciador: "Quem é esse arr*mb*do vai tomar no c* dele f*p do c*ralh*".