Bianca Andrade Reprodução/Instagram

Publicado 17/12/2023 13:52

Rio - A influenciadora Bianca Andrade, de 29 anos, virou meme, neste sábado (16), após compartilhar um vídeo em que se assusta com o estouro de foguetes em comunidade. Ela estava participando de uma ação de Natal ao lado do influenciador Raphael Vicente, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

fotogaleria

Nas imagens, ao ouvir estouros, Bianca segura nos braços de Raphael, assustada. "Achou que era tiro", declarou o humorista, que começou a dar risada, acompanhado pela empresária.

Internautas logo repercutiram o vídeo, e riram da siatuação. "Nova cor de batom: boca pálida!", brincou uma seguidora. "Ele percebendo e se acabando de rir", ressaltou outro. "Ficou de boca roxa", ironizou uma usuária.