Marina Sena e João Guilherme participam de festa de MC DanielReprodução do Instagram

Publicado 18/12/2023 10:20

Rio - MC Daniel, de 25 anos, promoveu uma festa para celebrar a matéria exibida no "Fantástico", da TV Globo, neste domingo, sobre sua história e sucesso. Além de familiares do funkeiro, famosos como João Guilherme, Mítico, Marina Sena, Leo Picon e Flay participaram da comemoração.

No dominical, MC Daniel relembrou a época em que foi auxiliar de limpeza num restaurante. "Limpava banheiro, chão, mesa. Era provação todos os dias... Ganhava R$800. Isso em 2018", disse o cantor, que é conhecido como Falcão.

O artista também falou sobre a família, ascensão no funk e disse que deu o primeiro dinheiro bom que ganhou para a mãe. "Para ir ao mercado, fazer o que quiser, fazer a unha". Em outro momento, ele negou que estivesse namorando Yasmin Brunet. "É minha amiga".

Bem-sucedido atualmente, MC Daniel refletiu. "A favela ainda não venceu. Os favelados estão vencendo, mas a favela continua no mesmo lugar."

A entrevista do cantor emocionou alguns internautas. "Não sabia que a história do MC daniel era tão bonita assim", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "As pessoas podem falar o que for do MC Daniel. Porém o cara tem uma história linda de superação, coloca a família dele no topo sempre e está sempre ajudando as pessoas o máximo que ele pode. Esse cara realmente tem tudo o que ele merece", opinou outro.