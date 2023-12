Jojo Todynho rebate hate após contar que foi vítima de racismo - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho rebate hate após contar que foi vítima de racismoReprodução / Instagram

Publicado 18/12/2023 09:58

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, usou as redes sociais, no domingo, para rebater os ataques recebidos após dizer aos seguidores que foi vítima de racismo . A cantora havia comentado com os fãs que o episódio ocorreu durante sua viagem à Fortaleza, enquanto fazia compras em uma das feiras locais.